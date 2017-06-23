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beşiktaş, pepe'yi bitirdi!

BEŞİKTAŞ, PEPE'Yİ BİTİRDİ!

Beşiktaş, yılın transfer bombasını patlatıyor. Beşiktaş'ın tam yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, 34 yaşındaki dünyaca ünlü stoper için Portekiz'e gitti ve "Transferi bitirmek üzereyiz" açıklamasını yaptı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:53
Puan Ver : Beşiktaş, Pepe'yi Bitirdi!(5/10)3


Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla gitmek isteyen Beşiktaş, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren dünyaca ünlü stoper Pepe'nin transferini noktalamak üzere.



Siyah-beyazlı kulübün tam yetki verdiği menajer Ahmet Bulut, Portekiz Milli Takımı ile Rusya'da bulunan dünyaca ünlü stoper için Lizbon'a çıkarma yaptı.



34 yaşındaki Pepe'nin menajeri ile görüşen Ahmet Bulut, "Evet şu anda Lizbon'da Pepe için masadayım. Dev kulüpler peşinde ama Beşiktaş transfere yakın" açıklamasını yaptı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Pepe  Yi  Bitirdi    haber

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