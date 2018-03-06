Beşiktaş, PFDK'dan tarafından 5 maçlık cezaya çarptırılan Ricardo Quaresma için Tahkim Kuruluna başvuracaklarını açıkladı.

Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maçlık cezaya çarptırılan Ricardo Quaresma'ya verilen cezanın yeni bir mağduriyet yarattığını ve Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun futbolcumuz Ricardo Quaresma'ya verdiği ceza yeni bir mağduriyet yaratmıştır. PFDK'nın gerekçeli kararının ardından, TFF Tahkim Kurulu'na adaletin sağlanması amacıyla başvuruda bulunacağımızı, hakkaniyet ölçülerini aşan bu ağır cezanın yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

Kaynak: haberinburada