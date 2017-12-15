BEŞİKTAŞ, SAHA OLAYLARI NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Beşiktaş, Grand Medical Manisaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupasında Manisaspor ile oynadığı karşılaşmada çıkan "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ'NCE PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NA YAPILAN SEVK RAPORU ŞÖYLE:
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2017 tarihinde oynanan GRAND MEDİCAL MANİSASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Kaynak: haberinburada
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