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Beşiktaş Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

BEŞİKTAŞ SAHASINDA GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK! İLK 11'LER BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Tarih : 07 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : Beşiktaş Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu(6/10)2

Spor Toto Süper Lig 28. hafta maçında Beşiktaş Vodafone Park'ta Gzötepe'yi ağırlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Necip, Lens, Talisca, Babel, Negredo

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Reis, Leo, Tanju, Selçuk, Rotman, Castro, Poko, Halil, Demba Ba

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

İki takım Süper Lig tarihinde 47 kez karşılaştı. Beşiktaş bu maçların 23'ünü kazanırken, sadece sekiz kez mağlup oldu (16B).Beşiktaş evinde Göztepe ile oynadığı 23 maçın 13'ünü kazandı (7B 3M). Ancak siyah beyazlılar, İzmir temsilcisini ağırladığı son 11 maçın sadece dördünden galip ayrılabildi (5B 2M).İki takımın İstanbul'da oynadığı son Süper Lig maçı Beşiktaş'ın 7-3'lük galibiyetiyle tamamlandı (2 Mart 2003). Bu, Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği iki maçtan biri (Aralık 1974'te Fenerbahçe'ye 7-1 yenilmişlerdi).Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 40 maçtır kaybetmiyor (33G 7B). Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.Evindeki son yedi maçını da kazanan Beşiktaş, Vodafone Park'taki en uzun galibiyet serisini yaşıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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