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Beşiktaş Sahasında Kayserispor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
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Beşiktaş Sahasında Kayserispor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

BEŞİKTAŞ SAHASINDA KAYSERİSPOR'U KONUK EDECEK! İLK 11'LER BELLİ OLDU

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk edecek. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı Barış Şimşek yönetecek.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Beşiktaş Sahasında Kayserispor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu(6/10)2

Spor Toto Süper Lig 32. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Barış Şimşek'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Vagner Love

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇLARINDAN NOTLAR:

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'de 25 kez karşılaştı. Beşiktaş, bu maçlarda rakibine 13-8'lik üstünük kurdu (4B).İki takımın ligde oynadığı son iki maç da beraberlikle sonuçlandı.Beşiktaş, Süper Lig'de evinde 42 maçtır kaybetmiyor (35G 7B). Bu, Süper Lig'de halen devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisi ve aynı zamanda Beşiktaş'ın 1989-1992 arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık süreçten bu yana en uzun serisi.Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Süper Lig'deki 100. maçına çıkacak. Şenol Güneş bu maçların 66'sında kazandı ve 13'ünü kaybetti (20B). Şenol Güneş, Beşiktaş tarihinde Gordon Milne (213), Ljubisa Spajic (134), Dorde Milic (117) ve Christoph Daum'un (115) ardından takımın başında 100 lig maçına çıkan beşinci teknik direktör olacak.Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında en az 50 Süper Lig maçına çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör (%66,7 - 66/99).

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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