BEŞİKTAŞ, SAHASINDA LİDER GALATASARAY'I 3-0 MAĞLUP ETTİ
Süper Lig 14. hafta maçında Beşiktaş, sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Beşiktaş, ligin liderini, Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Negredo'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süer Lig 14. hafta maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
BEŞİKTAŞ 1. DAKİKADA GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Mücadenin ilk dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Cenk Tosun Muslera ile karşı karşıya kaldı. Açısı biraz dar olan golcü futbolcu zor pozisyonda uzak köşeye yerden şutunu çekti fakat Muslera kalesini gole kapattı.
GALATASARAY FEGHOULI İLE ETKİLİ GELDİ
Galatasaray en net pozisyonunu 22. dakikada Sofiane Feghouli ile yakaladı. Defansın arkasına sarkan Cezayirli yıldız açısı daralmasına rağmen şutunu yaptı ama Gökhan Gönül kayarak mükemmel bir müdahalede bulundu ve topun sahibi oldu.
İLK YARININ SON ANLARINDA BEŞİKTAŞ BASKIYI ARTIRDI
39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun Maicon'dan sıyrıldıktan sonra topu gerideki Oğuzhan'a çıkardı. Yıldız futbolcu Fernando'dan sıyrılmak isterken Brezilyalı futbolcunun müdahalesi ile yerde kaldı. Fırat Aydınus bu pozisyonda 'devam' derken, boşta kalan topa Atiba yerden vurdu Maicon çizgi üzerinde topun ağlarla buluşmasını engelledi. Dönen topa bu sefer Babel sert vurdu fakat defans bu pozisyonda da gole izin vermedi.
İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca taraflar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasını Muslera elinden kaçırdı. Cenk Tosun boşta kalan topu ağlara gönderdi ve takımını Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi.
OĞUZHAN KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Karşılaşmanın 60. dakikasında Oğuzhan çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Defansın arkasına atılan topta Oğuzhan Muslera ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu sert bir şut çekti fakat Uruguaylı kaleci kalesini gole kapattı.
BEŞİKTAŞ FARKI 2'YE ÇIKARDI
69. dakikada Beşikta Tosic'in golü ile 2-0 öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından sert şutu defanstan sekti. Tosic önüne düşen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
SON SÖZÜ NEGREDO SÖYLEDİ
Defansın arkasın atılan topta oyuna ikinci yarı giren Negredo Muslera ile karşı karşıya kaldı. Golcü futbolcu kaleciden sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 3-0.
Kaynak: haberinburada
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