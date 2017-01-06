

10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla saldırılması suretiyle gerçekleştirilen ve terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiği anlaşılan saldırı ardından gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.







Saldırıyı gerçekleştiren iki teröristle irtibatları belirlenince İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.







Soruşturmayı yürüten İstanbul Başsavcılığı Terör Örgütü Suçlar Bürosu tarafından sorguları yapılan 13 şüpheliden 10'u tutuklamaya sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verirken 1 şüpheli savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı.







10 şüphelinin sorgusu Nöbetçi Sulh ceza Hakimliği'nde devam ediyor.







10 Aralık' 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 39 polis ile 7 sivil şehit olmuş, çoğunluğu polis 238 kişi yaralanmıştı.







kaynak:sabah