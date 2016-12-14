BEŞİKTAŞ SALDIRISINI DÜZENLEYEN TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş'taki hain saldırıyı düzenleyen PKK'lı 2 teröristin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası açıklama yapan Çalışkan, saldırıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
İki teröristin kimliği belirlendi
Habertürk'ün haberine göre, Çalışkan, bombalı saldırıyı düzenleyen iki teröristin kimliklerinin belirlendiğini, soruşturmanın akamete uğramaması için sınırlı bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.
Bir devlet envanterine kayıtlı patlayıcı
Patlayıcının 400 kilogramlık RDX, PETN ve TNT'den oluştuğunu söyleyen Mustafa Çalışkan, "Bunlar fabrikasyon tipi patlayıcılar. Yani bir devlet envanterine kayıtlı olması gerekiyor. Rahat bulunabilecek patlayıcılar değil. Bu da arkasında devlet desteği olduğunu gösteriyor. Saldırıyı bölücü terör örgütü PKK'nın yaptığı kesin" dedi.
kaynak:yenişafak
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