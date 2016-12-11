BEŞİKTAŞ SALDIRISINI TAK ÜSTLENDİ!
Beşiktaş'taki terör saldırılarını PKK'nın taşeronu TAK üstlendi. TAK, PKK'yı uluslararası camiada zora sokacak kanlı eylemleri paravan olarak üstlenen örgüt olarak biliniyor.
İstanbul Beşiktaş'ta dün akşam maç sonu teröristler önce bomba yüklü bir aracı patlatmış, aynı dakikalarda bir canlı bomba da kendisini havaya uçurmuştu. Saldırılarda 30'u polis, 7'si sivil 38 kişi şehit oldu. 1 kişinin kimliği henüz belirlenemedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar