Almanya'da Türk Bir Kadın Alman Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürüldü
Mevlüt Erdinç'ten Erdoğan'lı Paylaşım: Reis, Başkomutan
Diyarbakır'da Bir Gün Önce Boşaltılan 40 Yıllık Bina Çöktü!
Fetö'nün 15 Temmuz'da Gasp Ettiği F-16'lar Artık Ona Emanet!
Beşiktaş, Yeni Golcüsünü Duyurdu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Atanan Orgeneral Yaşar Güler Kimdir?
Trump'ın Meksika Konusundaki Yalanı Ortaya Çıktı
Meksikalı Milyarder 80 Milyon Dolarlık 75 Metrelik Yatıyla Bodrum'da!
Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki Play-Off Turundaki Rakipleri Belli Oldu
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Kura Çekimine 3. Torbadan Katılacak
Galatasaraylıları Heyecanlandıran İmparator Evinde Tweeti Fos Çıktı
Başakşehirli Taraftarlar, Maça Gelen Erdoğan İçin Başkomutan Pankartı Açtı
11 Yaşındaki Kızı Taciz Eden Zanlı, Linç Edileceğini Anlayınca Harakiri Yaptı
Twitter Hesabından Hayranlarını Kahkahaya Boğmaya Devam Ediyor
Uçak Üzerlerine Acil İniş Yapınca, Ölüme Güneşlenirken Yakalandılar
Rusya'dan Çok Sert Açıklama: Abd Bize Savaş İlan Etti
Atını Açlık Ve Susuzluktan Öldüren Faytoncuya Komik Ceza!
Mircea Lucescu: Gelir Gelmez Riva'ya Kapanıp Maçları Ve Yapıyı İnceleyeceğim
Club Brugge'ü Eleyen Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turuna Çıktı
Tem Otoyolunda Zincirleme Trafik Kazası Medyana Geldi: 6 Ölü, 3 Yaralı

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNE 3. TORBADAN KATILACAK


Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Kura Çekimine 3. Torbadan Katılacak
Tarih : 03 Ağustos 2017, 00:40
Puan Ver : Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Kura Çekimine 3. Torbadan Katılacak(10/10)6

Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan gelen sonuçlarla kura çekimine 3. torbadan katılma hakkı kazandı.

KİEV VE AJAX ELENDİ, BEŞİKTAŞ 3. TORBAYA ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine 3. torbadan girebilmesi için Ajax, Dinamo Kiev ve Olympiakos'tan ikisinin elenmesini bekleyen Beşiktaş, Dinamo Kiev'in Young Boys'a ve Ajax'ın Nice'e elenmesi sonucu 4. torbadan sıyrıldı ve 3. torbaya çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Şampiyonlar  Ligi  Kura  Çekimine  3  Torbadan  Katılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER