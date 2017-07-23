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Beşiktaş, Savunma İçin İnter'den Brezilyalı Miranda ile Temasa Geçti

BEŞİKTAŞ, SAVUNMA İÇİN İNTER'DEN BREZİLYALI MİRANDA İLE TEMASA GEÇTİ

Pepe'nin yanına bir dünya yıldızı daha kazandırmak isteyen Beşiktaş, İnter'de forma giyen 31 yaşındaki Brezilyalı stoper Miranda ile temasa geçti.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Beşiktaş, Savunma İçin İnter'den Brezilyalı Miranda İle Temasa Geçti(6/10)2

Savunma için Mangala'ya yeni bir teklif yapmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, İnter'in Brezilyalı stoperi Miranda ile de temasa geçti.

ÖNCELİK MANGALA

Pepe'ye kaliteli bir eküri arayan yönetimin, önceliği olan Eliaquim Mangala konusunda Manchester City ve oyuncuya yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fransız oyuncu için birçok takımın devrede olması nedeniyle alternatifleri de hazırda tutan Beşiktaş için son iddia ise İtalya'dan geldi.

MİRANDA, BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Yönetimin, İnter ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Miranda için devreye girdiği ifade edildi. 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve bonservisini alacaklarına karşılık bedelsiz almak için uğraştığı belirtildi.

MİNA SÜRPRİZDE

River Plate'in Ekvadorlu stoperi Arturo Mina da alternatif listedeki yerini koruyor. La Nacion, River'ın 26 yaşındaki savunmacı için C. Porteno'nun teklifini kabul etmediğini yazdı. Mina için Beşiktaş'ın Rus kulüpleri ile çekiştiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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