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BEŞİKTAŞ: ŞENOL GÜNEŞ, GÖREVİNE BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK


Beşiktaş: Şenol Güneş, Görevine Beşiktaş'ta Devam Edecek
Tarih : 31 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : Beşiktaş: Şenol Güneş, Görevine Beşiktaş'ta Devam Edecek(5/10)1

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesiyle alakalı olarak resmi site üzerinden bir açıklama yayınladı.

İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile alakalı yaptığı açıklama;

"Öncelikle Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi için başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş'in adının geçmesinden tüm camiamızın onur duyduğunu bir kez daha dile getirmek isteriz. Milli Takım hepimizin Milli Takımı'dır. Milli Takımımız'ın başarısı hepimizin başarısıdır.

"İKİ TAKIMI DA ÇALIŞTIRMAK BEŞİKTAŞ'A KATKI SAĞLAMAYACAK"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Başkanımız Sayın Fikret Orman'ın bilgisi dahilinde hocamız Sayın Şenol Güneş'e Beşiktaş'taki görevi devam ederken, aynı zamanda Milli Takımımızı da yönetmesi için 4 maçlık bir teklif sunulmuştur. Bu teklifle ilgili hem Başkanımız hem de Teknik Direktörümüz ortak bir değerlendirme yaparak böyle bir çalışma modelinin hem hepimizin ortak gururu olan Milli Takımımıza hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaşımıza katkı sağlamayacağı konusunda hemfikir olmuştur.

Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören arasında bugün Başkanımız Sayın Fikret Orman'ın bilgisi dahilinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde de bu ortak karar tekrar ifade edilmiş, bu onurlu görev için yapılan bu kıymetli teklife teşekkür edilmiştir.

"ŞENOL GÜNEŞ, BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEK"

Dolayısıyla tüm kamuoyunun haklı takdirini kazanmış başarılı hocamız Sayın Şenol Güneş, son iki sezondur olduğu gibi Beşiktaşımızın yeni başarıları için çalışmaya devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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