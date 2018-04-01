Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bazı futbolcular, Afrin'de operasyonda bulunan askerlerimize destek için Hatay sınırına gitti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Siyah Beyazlı futbolculardan Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan ve Necip Uysal Afrin'de operasyonda bulunan Mehmetçik'e destek vermek için sınıra gitti.

BEŞİKTAŞ BİN FORMA GÖNDERDİ

Afrin'de ülkemizin bekaası için mücadele eden askerlerimizi Hatay Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nda ziyaret eden Beşiktaş kafilesi, görevde bulunan askerlerimize destek oldular. Ziyarette Hatay İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, Başkan Fikret Orman ve futbolculara asker forması hediye etti. Ayrıca Beşiktaş Kulübü, görev yapan askerlerimize dağıtılmak üzere 1000 forma gönderdi.

"ALLAH ASKERLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN"

Ziyaretin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Orman "Ülkemiz için mücadele eden askerlerimize moral vermek için Hatay'dayız. Allah tüm askerlerimizin yardımcısı olsun." ifadesine yer verdi.

Kaynak: haberinburada