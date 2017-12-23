Bakan Sarıeroğlu, Müjdeyi Verdi: Kadroya Geçen Taşeronların Maaşları Artacak
Türkiye'de Bir İlk! 197 Farklı Kuş Türü Olacak
Galatasaray'ın Eski Yıldızı Emmanuel Eboue İntiharın Eşiğinde!
Ölen Yakınları Üzerinden Nemalananlar Tek Tek Tespit Edilecek
Enerji Bakanlığı, Yerli Enerji Santrallerine Teşvik Verecek
Vergi Borcuna Sadık Mükellefe Yüzde 5 İndirim
Ardahanlılar Depolarını Gürcistan'da Dolduruyor
Son Dört Sezonun En Kötü Beşiktaş'ı
Galatasaray'a Müjde! Yıldız Futbolcu Geri Dönüyor
Süper Lig'deki Rekabet Kulüplerin Kasalarını Dolduruyor
Domagoj Vida'nın Beşiktaş'a Maliyeti Belli Oldu!
Konut Aidatı En Düşük Fatih'te, En Yüksek Sarıyer'de
Bitcoin'le İlgili Flaş İddia: Bir Gecede Çöker
Borsa İstanbul'a Yabancı Girişi 8 Kat Arttı
Kentsel Dönüşümde Faiz Desteği Kapsamı Genişliyor
Erdoğan'ın Üyası Meclis Gündemine Taşındı
Volkan Demirel, Süper Ligde Bir İlki Başardı
Arda Turan Beşiktaş'tan Haber Bekliyor
Başarılı Olan Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Alınacak
İşte Yeni Khk İle Kapatılan Kurumların Tam Listesi

BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR'LA KARŞILAŞIYOR! MAÇTA İKİ GOL VAR


Beşiktaş, Sivasspor'la Karşılaşıyor! Maçta İki Gol Var
Tarih : 23 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Beşiktaş, Sivasspor'la Karşılaşıyor! Maçta İki Gol Var(7/10)3

Beşiktaş Süper Lig'de ilk yarıyı kapatıyor... Kara Kartal, 17. hafta mücadelesinde Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Avrupa'daki başarılı görüntüsünü lige yansıtamaması sebebiyle eleştirilen Şenol Güneş'in öğrencileri, 5-1'lik Osmanlıspor zaferinin ardından bugün Sivasspor karşısına 'seri' yakalamak için çıkıyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma 16.30'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Beşiktaş'ta Negredo'nun yerine Cenk oyuna dahil oldu.

45' İlk yarı sona erdi.

26' GOL! Negredo'nun penaltı golüyle skor 1-1'e geldi.

20' Maçta 20 dakika geride kalırken siyah-beyazlılar beraberlik golünü bulmak için rakip kaleye yükleniyor.

5' GOL! Sivasspor, Rybalka'nın golüyle skoru 1-0'a getirdi.

1' Mücadele, hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle başladı. İki takıma da başarılar...

İLK 11'LER:

Sivasspor:

Tolgahan, Auremir, Ziya, Bjarsmyr, Medjani, Ndinga, Hakan, Bifouma, Emre, Rybalka, Kone

Beşiktaş:

Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Sivasspor  La  Karşılaşıyor  Maçta  İki  Gol  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER