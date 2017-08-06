Pepe'yi kadrosuna katan fakat Marcelo'yu Lyon'a satan Beşiktaş, stoper bölgesi için Inter'de forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı Joao Miranda için harekete geçti.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kartal, Marcelo'yu Lyon'a göndermesiyle o bölge için takviye yapmayı planlıyor.

YENİ ADAY MİRANDA

Siyah beyazlıların, listenin ilk sırasına Inter'in 32 yaşındaki Brezilyalısı Joao Miranda'yı koydukları öğrenildi. Yönetimin, tecrübeli oyuncu için nabız yoklayacağı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada