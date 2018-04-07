Bonservisini almak için Benfica'ya 21 milyon euro ödemek zorunda olan Beşiktaş, Talisca'nın yıllık 3,5 milyon euro talebiyle şoka uğradı. Brezilyalı yıldız şu anda 1,5 milyona oynuyor.

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve 21 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Talisca'da şok bir gelişme yaşandı.

Şu anda Siyah-Beyazlı takımda yıllık 1.5 milyon Euro ücretle forma giyen Talisca, yeni sözleşme için Beşiktaş yönetiminden 3.5 milyon Euro garanti para talep etti.

İŞLER BİR ANDA SARPA SARDI!

21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmeye veya takside bağlamaya çalışan Beşiktaş yönetimi Talisca'nın bu isteği karşısında şoke oldu. Başkan Fikret Orman'ın bu ücrete karşı çıktığı öğrenildi.

MENAJERİ İLE YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş yönetiminin Talisca'nın menajeri ile yeniden masaya oturacağı makul bir ücrette anlaşma sağlandıktan sonra Benfica kulübü ile 21 milyon Euro'luk bedelde indirim talep edeceği belirtiliyor.

BENFICA ŞİMDİLİK YANAŞMIYOR

Benfica kulübünün de opsiyondaki bedel olan 21 milyon Euro'da şimdilik bir taviz vermediği de biliniyor. Önümüzdeki günler Talisca'nın transferinde kritik gelişmenin yaşanacağı bir dönem olacak.

Kaynak: haberinburada