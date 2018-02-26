BEŞİKTAŞ TARAFTAR GRUBU ÇARŞI'DAN AYKUT KOCAMAN'A HAKARET
Beşiktaşlı taraftar grubu Çarşı, kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra Aykut Kocaman'ın fotoğrafını paylaşarak "Dolmabahçe'de kayboldu. Tasması var!" yazdı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken maçın ardından Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın twitter hesabından yazdıkları olay oldu.
"TASMASI VAR"
Çarşı grubu Fenerbahçe Teknik Direktörü için hakaret içeren bir tweet atarken, Aykut Kocaman'ın fotoğrafını paylaştı ve "Dolmabahçe'de kayboldu. Tasması var!!!" yazıldı.
Kaynak: haberinburada
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