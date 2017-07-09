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Beşiktaş Taraftarı, Diego Costa'dan Sonra Selena Gomez'i de Beşiktaş'a Çağırdı

BEŞİKTAŞ TARAFTARI, DİEGO COSTA'DAN SONRA SELENA GOMEZ'İ DE BEŞİKTAŞ'A ÇAĞIRDI

Beşiktaşlı taraftarlar, Diego Costa'nın Instagram hesabına yazdığı "Beşiktaş'a gel" mesajlarının ardından kendini kaybetti, bu kez de ünlü şarkıcı Selena Gomez'i hedef aldı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Beşiktaş Taraftarı, Diego Costa'dan Sonra Selena Gomez'i De Beşiktaş'a Çağırdı(6/10)2

Chelsea'de sezona devam etmeyecek olan Diego Costa'nın Atletico Madrid'e gitmesi bekleniyor. Öte yandan Çin'den de yüksek meblağlı teklifler geliyor.

Costa ise Çin'e sıcak bakmıyor. Dış basında yer alan haberlere göre futbolcu, Atletico Madrid'le anlaştı bile. İddialara göre oyuncu İspanyol ekibinin transfer cezası nedeniyle Ocak ayında takıma katılacak. Aradaki 6 aylık süreci ise bir takımda kiralık geçirecek. Kiralanacağı takımın Las Palmas ya da Beşiktaş olabileceği söyleniyor.

INSTAGRAM'DA REKOR KIRDI

Beşiktaş taraftarı, sosyal medyada Diego Costa'nın transfer edilmesi için büyük baskı yapıyor. Golcü oyuncunun Instagram'da paylaştığı son fotoğrafa 2.5 milyondan fazla yorum geldi.

Costa'nın Sao Paulo'da oynayan futbolcu Petros Araujo'yla birlikte çektirip Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı hedef seçen Beşiktaş taraftarları bu gönderiye şu an itibariyle 3 milyonu aşkın yorum yaptı. ESPN'in haberine göre yorumların hepsine de "Beşiktaş'a gel" yazan Beşiktaş taraftarları farkında olmadan bir dünya rekoru kırdı.

Instagram'da en çok yorum alan gönderi rekoru 1.1 milyon'la şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in geçen yıl paylaştığı bir fotoğraftı. Beşiktaş taraftarı bu fotoğrafı geride bırakarak rekor kırarken Selena Gomez'i de unutmadı.

SELENA GOMEZ'İ DE BEŞİKTAŞ'A ÇAĞIRDILAR

Ünlü şarkıcının eski dünya rekoruna sahip paylaşımını da hedef alan taraftarlar Selena Gomez'in fotoğrafının altını da "Beşiktaş'a gel" yorumlarıyla doldurdular. Hatta "Fenerbahçe'ye gel" yorumları bile yapıldı.

Bu konuyu haber olarak değerlendiren ESPN şakayla karışık Selena Gomez'in Hollywood'dan İstanbul'a transferinin tarih en büyük transferi olacağını yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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