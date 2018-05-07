Dünyaca Ünlü Yıldız Türkiye'ye İddialı Geliyor: Çok Eğlenceli Olacak
Trump'ın Başını Ağrıtacak Sözler: İlişkiye Girdiler, Koltukta İzledim!
Müge Anlı'dan Beşiktaş Taraftarlarına Cevap: Benim Ne Alakam Var
Gülben Ergen'den Beşiktaş Taraftarına Müge Anlı Tepkisi: Ayıp!
Dünyanın Gözü Trump'ta! İran Kararına Saatler Kaldı
Elon Musk, Teknolojiden Vazgeçti! İşte Yeni İşi
İsrail'den Gazze'deki Filistinlilere Ramazan İzni Çıkmadı
Suriyeli Tacizcinin Serbest Bırakılması Darıca'yı Karıştırdı! 2 Suriyeli Bıçaklandı
Beşiktaş Taraftarından Müge Anlı'ya Ağza Alınmayacak Sözler!
Beşiktaş, Kayserispor Engelini Rahat Geçti
Akhisarspor - Fenerbahçe Final Maçının Biletleri Satışa Çıktı
İyi Parti Süreci Noktaladı! İşte Akşener'in Topladığı İmza Sayısı
Portakal, Adayları Düelloya Davet Etti! Demirtaş İçin De Formül Buldu
Göztepe Avrupa Yolunda Yara Aldı: 0-0
Beşiktaş'ın Yıldızı Cezalı Duruma Duruma Düştü!
10 Yıldan Eski Kimliği Olanlar Oy Verebilecek Mi? Cevap Geldi!
Manisa'da Dünyanın En Güçlü Böceği Bulundu!
Türk Savunma Sanayii Göğüs Kabarttı
Uefa'dan Şenol Güneş'e Tebrik Mesajı
Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce, Sp Lideri Karamollaoğlu'nu Ziyaret Etti

Beşiktaş taraftarından Müge Anlı'ya ağza alınmayacak sözler!

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN MÜGE ANLI'YA AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER!

Beşiktaş taraftarları Kayserispor maçında, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Tolga Zengin'i eleştiren Müge Anlı aleyhinde küfürlü tezahüratta bulundu.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Beşiktaş Taraftarından Müge Anlı'ya Ağza Alınmayacak Sözler!(7/10)3

Süper Lig 32. haftasında oynanan Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk yarısında siyah beyazlı taraftarlar 40. dakikada ATV'de yayınladığı programda Fenerbahçe derbisini tribünden izleyen ve sonrasında Tolga Zengin'i taraftarlarla tartıştığı için çıkan olaylarda bir nevi sorumlu gösteren Müge Anlı aleyhinde küfürlü tezahüratta bulundu.

ESRA EROL'A DESTEK!

Beşiktaş taraftarları Müge Anlı aleyhinde tezahüratta bulunduktan sonra bu kez Müge Anlı'ya tepki göstererek Tolga Zengin'î savunnan ve özellikle Tolga Zengin'e edilen küfürleri tasvip etmediğii söyleyen Esra Erol'a destek olarak, Esra Erol lehinde tezahüratlarda bulunmaya başladı.

MÜGE ANLI, TOLGA ZENGİN İÇİN "FUTBOLCU TARAFTARA SALDIRAMAZ" DEMİŞTİ

Yaşanan olaylarla ilgili olarak önce yöneticileri sonra da Beşiktaş yedek kulübesinde, Fenerbahçeli taraftarlarla münakaşaya giren oyuncuları suçlayan Anlı, isim vermeten Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup'a yüklendi. Müge Anlı yaptığı açıklamada "Herkes gitsin huzuruyla takımının maçını izlesin. Yenersek yeneriz, yenilirsek yeniliriz ama her şey bir disiplin içinde olmalı. Bunun için bence yöneticilere görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman, bunların meslekten men edilmesi lazım ki; biz huzur için de çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim güzel güzel seyredelim" ifadelerini kullandı.

ESRA EROL, MÜGE ANLIYA NE YANIT VERMİŞTİ?

"Gerçek taraftarları bir kenara bırakıp kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi takım taraftarı olursanız olun sahadaki futbolcuya küfretme hakkına sahip değilsiniz. Unutmayın, o sahadaki insanın da duyguları var. Özellikle bir futbolcunun ölmüş annesine ve aile bireylerine küfretmek ne bizim geleneğimize ne de insanlığımıza sığar. Tüm gerçek taraftarlar, lütfen içinizdeki bu futbol teröristlerini temizleyin. Bizlere ve sizlere de yakışan budur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Taraftarından  Müge  Anlı  Ya  Ağza  Alınmayacak  Sözler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER