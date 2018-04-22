Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatyaspor ile oynanan mücadelede 66 dakika sahada kaldı. Kaptan, sahadan çıkarken siyah - beyazlı taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

SAHADAN ÇIKARKEN ISLIKLA PROTESTO EDİLDİ

Yerini Tolgay Arslan'a bırakan milli futbolcu sahayı terk ederken bazı taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Diğer taraftarlar ise Oğuzhan'a destekte bulundular.

Kaynak: haberinburada