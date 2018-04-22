BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN OĞUZHAN ÖZYAKUP'A ISLIK!
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, sahadan çıkarken siyah - beyazlı taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatyaspor ile oynanan mücadelede 66 dakika sahada kaldı. Kaptan, sahadan çıkarken siyah - beyazlı taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı.
SAHADAN ÇIKARKEN ISLIKLA PROTESTO EDİLDİ
Yerini Tolgay Arslan'a bırakan milli futbolcu sahayı terk ederken bazı taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Diğer taraftarlar ise Oğuzhan'a destekte bulundular.
Kaynak: haberinburada
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