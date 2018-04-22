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Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a ıslık!

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN OĞUZHAN ÖZYAKUP'A ISLIK!

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, sahadan çıkarken siyah - beyazlı taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Tarih : 22 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Beşiktaş Taraftarından Oğuzhan Özyakup'a Islık!(10/10)6

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Yeni Malatyaspor ile oynanan mücadelede 66 dakika sahada kaldı. Kaptan, sahadan çıkarken siyah - beyazlı taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

SAHADAN ÇIKARKEN ISLIKLA PROTESTO EDİLDİ

Yerini Tolgay Arslan'a bırakan milli futbolcu sahayı terk ederken bazı taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Diğer taraftarlar ise Oğuzhan'a destekte bulundular.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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