BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN YÖNETİME MESAJ: SAHAYA ÇIKMA TARAFTAR ARKANDA!
Beşiktaş taraftarı, TFF'nin verdiği olaylı derbi kararının ardından yönetime Twitter üzerinden mesaj gönderdi: Sahaya Çıkma Taraftar Arkanda!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili verdiği '57. dakikada devam' kararının ardından, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki geldi.
Beşiktaşlı taraftarlar TFF'nin verdiği karar tepki gösterirken, yönetimin maça çıkmama kararı alması gerektiği savunuldu. Siyah-beyazlı taraftarar maça çıkılmamasıyla ilgili Twitter'da #SahayaÇıkmaTaraftarArkanda hastagi ile paylaşımlarda bulundu.
Taraftarın başlattığı #SahayaÇıkmaTaraftarArkanda hastag Türkiye'de kısa süre içerisinde Trend Topic listesinde ilk sıraya yükseldi.
UEFA'YA DA MESAJ YAĞMURU
Beşiktaşlı taraftarlar, aynı zamanda konuyu UEFA'ya da duyurmak için sosyal medyada organize oldu.
Taraftarlar "Türkiye Futbol Federasyonu ülkede yaşanan futbol terörüyle ilgili skandal bir karar verdi", "UEFA bu karara göz yunma, olayı araştır" gibi mesajları UEFA'nin resmi twitter hesabını etiketleyerek paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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