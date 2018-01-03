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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Boyko Ve Cenk Tosun'u Kamp Kadrosuna Almadı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Boyko ve Cenk Tosun'u Kamp Kadrosuna Almadı

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ; BOYKO VE CENK TOSUN'U KAMP KADROSUNA ALMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer olması beklenen Boyko ile Cenk Tosun'u kamp kadrosuna dahil etmedi.

Tarih : 03 Ocak 2018, 21:40
Puan Ver : Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Boyko Ve Cenk Tosun'u Kamp Kadrosuna Almadı(8/10)4

Beşiktaş'ta devre arası kampı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, kadroda düşünmediği Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko ve Everton'a gitmesi beklenen Cenk Tosun'u kadroya almadı.

Önceki günlerde transferi için 3 kulüple görüşüldüğü belirtilen Boyko'nun kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

3,3 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

2016'nın Ocak ayında Dnipro'dan 3 milyon 300 bin euroya transfer edilen Boyko, forma şansı bulduğu karşılaşmalarda istenilen performansı sergileyememiş ve Şenol Güneş'in gözünden düşmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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