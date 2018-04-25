Bedensel Engelliler İçin Tiyatro Düzenliyoruz Diyerek Yüzlerce Kişiyi Dolandırdılar
Muharrem İnce: Gül İle Erdoğan Arasında Kalırsam Erdoğan'a Oy Veririm
Mhp, Seçim Sloganını Buldu: Cumhur İttifakı Millet Aklı
Napoli'nin 90'da Attığı Gol, Şehirde Deprem Etkisi Yarattı
Ysk Başkanı'ndan Seçim Takvimi Açıklaması Geldi
Canan Karatay'dan Ezber Bozan Bir Çıkış Daha: Meyve Suyunun Alkolden Farkı Yok
Kontrolden Çıkan Halk Otobüsü Park Halindeki Araçları Biçti! Korku Dolu Anlar Kamerada
Uzun Zamandır Yan Yana Görüntülenmeyen Erdoğan İle Gül'ü Düğün Bir Araya Getirebilir
Aslı Enver, Murat Boz'un Annesini Ve Abisini Silemedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Derbi Sonrası Kendi Doktoruna Gitmek İstemiş
Chp, 15 Vekilini İyi Parti'ye Gönderdi Ama İsimlerini Resmi Siteden Silmeyi Unuttu
Tosun'un Akıl Hocası Ünlü Televizyoncu Çıktı!
Gaspçı Dehşeti! Aracını Vermek İstemeyince Bıçaklanarak Öldürüldü
Uyuşturucu Arayan Polis Suikast Silahı Buldu
Büyük Heveslerle Açtığı Ekmek Teknesi, Yerle Bir Edildi
Onur Büyüktopçu Yeni Yaşını Duygusal Bir Paylaşımla Kutladı
Köpeğini Gezdiren Kadına Cinsel Organını Gösteren Sapığa Meydan Dayağı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. Yılı! Bin Anzak Şafağı Gözyaşlarıyla Bekledi
Trump'ın 1915 Olayları Açıklamasına Türkiye'den Sert Tepki: Reddediyoruz
10 Maddelik Uyum Paketi Meclis'ten Geçti! İşte Adaylık Şartları

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Derbi Sonrası Kendi Doktoruna Gitmek İstemiş

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ, DERBİ SONRASI KENDİ DOKTORUNA GİTMEK İSTEMİŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kadıköy'deki maçta yaralandıktan sonra Acıbadem Fulya Hastanesi'ne götürülmesinin sebebi, kendi doktorunu istemesi olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Derbi Sonrası Kendi Doktoruna Gitmek İstemiş(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 58. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Şenol Güneş, Fenerbahçe tribünlerinden başına gelen yabancı madde nedeniyle yaralanırken, soyunma odasında başına 5 dikiş atıldı. İlk müdahelenin ardından hastaneye kaldırılan tecrübeli çalıştırıcı, Kadıköy'deki hastaneler yerine Beşiktaş'taki Fulya Acıbadem'e götürüldü.

ŞENOL GÜNEŞ DOKTORUNU İSTEDİ

Futbolarena'nın haberine göre; tartışmalara konu olan bu olay günler sonra açıklığa kavuştu. Yaralandıktan sonra Fulya Acıbadem Hastanesi'ne gitmek istediğini söyleyen Şenol Güneş, kendisini oradaki doktorunun tedavi etmesini talep etti. Daha önce benzer bir travma yaşayan Şenol Güneş'in, yine Fulya'daki doktoruna gittiği ve bu nedenle kafasındaki yarayı aynı kişiye emanet etmek istediği ortaya çıktı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Teknik  Direktörü  Şenol  Güneş  Derbi  Sonrası  Kendi  Doktoruna  Gitmek  İstemiş  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER