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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Derbide Yardımcısını Tokatladı

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ, DERBİDE YARDIMCISINI TOKATLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbide kendisine bir şeyler söyleyen yardımcısı Şeref Çiçek'e tokat attı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 02:00
Puan Ver : Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Derbide Yardımcısını Tokatladı(5/10)1

Süper Ligin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta teknik direktör Şenol Güneş ile yardımcı antrenör Şeref Çiçek arasında ekranlara yansımayan görüntüler ortaya çıktı.

Aspor'un haberine göre; Şenol Güneş'in yanına gelerek kendisine bir şeyler söyleyen yardımcısı Şeref Çiçek, tecrübeli teknik adamın hışmına uğradı. Güneş, yardımcısına tokat attı.

Mücadele, siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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