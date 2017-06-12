Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
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beşiktaş, titi ile anlaştı

BEŞİKTAŞ, TİTİ İLE ANLAŞTI

Beşiktaş, transferde ilk bombayı patlattı. Rhodolfo'yu Flamengo'ya satan, Marcelo'ya gelen teklifleri değerlendiren ve Ersan'a "Bonservisini al gel" diyen Beşiktaş, Kasımpaşa'nın stoperi Titi ile prensip anlaşmasına vardı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:28
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31 Mayıs'ta kulübüyle sözleşmesi sona eren futbolcunun menajeriyle temasa geçen siyah-beyazlı yönetim arasında sıkı pazarlık yapıldı. İmza parası konusunda yaşanan ilk pazarlıkta Beşiktaş 250 bin euro önerdi, Titi'nin menajeri ise 750 bin euro istedi.



Taraflar 500 bin euro'da buluşunca anlaşma sağlandı. Beşiktaş, üç senelik sözleşme imzalayacağı Titi'ye yıllık 1 milyon 250 bin euro ödemeyi de kabul etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayına sunulan transferde iş imzaya kaldı.



Geçen sezon sakatlık ve cezalar nedeniyle sol stoper konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayan Beşiktaş, transferi resmiyete döktüğünde bu problemi de ortadan kaldırmış olacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Titi  İle  Anlaştı    haber

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