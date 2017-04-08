Sürüye Yıldırım Düştü; 15 İnek Telef Oldu
Mardin'den Acı Haber! 2 Polis Şehit Oldu
Fenerbahçe'de İkinci Caner Erkin Vakası!
Eşofmanın Altına Topuklu Çizme Giyerek Yine Olay Yarattı
Bakan Çelik'ten Çiftçilere Büyük Müjde!
Beşiktaş Trabzon'da Böyle Karşılandı
İzmir'de Tehlikeli Gerginlik! 30 Kişi Yaralandı, 500 Suriyeli Mahalleyi Terk Etti
Stockholm Saldırısında Özbek Uyruklu Bir Kişi Tutuklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Trt'ye Canlı Yayın Tepkisi
Adil Kullanım Kotası Bu Saatler Arasında Kalktı!
Devrim Niteliğinde Kararlar Alacağız
Ve Ygs'den Beklenen Haber Geldi
Mardin'de Trafik Kazası: 2 Polis Öldü, 1 Yaralı
Van Persie Dönüyor
Mevsim Geçişleri O Hastalığa Kapı Açıyor!
Mersin'de Çevik Kuvvet Otobüsü Devrildi: 9 Yaralı
Chp Kadın Kolları Eski Genel Başkanı: Yeni Anayasaya 'evet' Diyeceğiz
Çavuşoğlu: Abd Müdahalesinin Devamı Gelmezse...
Bahçeli: Esed Yönetimi Layığını Buldu!
Bakıcıyı Öldürüp, Valizle Çöpe Attı!

beşiktaş trabzon'da böyle karşılandı

BEŞİKTAŞ TRABZON'DA BÖYLE KARŞILANDI

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Trabzon'a geldi.

Tarih : 08 Nisan 2017, 14:19
Puan Ver : Beşiktaş Trabzon'da Böyle Karşılandı(8/10)9


Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Trabzon'a geldi. Siyah-beyazlı kafileyi taraftarlar çiçeklerle karşıladı.



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile yarın akşam saat 19.00'da oynayacağı maç için özel uçakla Trabzon'a gelen siyah-beyazlı kafilede 20 futbolcu yer aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Trabzon havaalanına gelen Beşiktaş kafilesini siyah-beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar Teknik Direktör Şenol Güneş'e ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş kafilesinde 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican'n da yer alırken, siyah-beyazlı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Trabzon  Da  Böyle  Karşılandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER