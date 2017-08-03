Beşiktaş'ta dış ilişkilerden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Şili basınına yaptığı açıklamada, "Gary Medel ile ilgileniyoruz. Transfer için çözüm arıyoruz." dedi.

Bir süredir gündemde olan Gary Medel konusunda Beşiktaş'tan flaş bir açıklamada geldi.

Beşiktaş'ta dış ilişkilerden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları Gary Medel ile ilgilendiklerini açıkladı. Gary Medel konusuna yakından ilgi gösteren Şili basını, Erdal Torunoğulları ile bu konuda kısa bir röportaj gerçekleştirdi.

MEDEL'LE İLGİLENİYORUZ

Erdal Torunoğulları, Şili basınınna yaptığı açıklamada "Medel ilgilendiğimiz bir oyuncu. Kendisini transfer etmek için bir çözüm (finansal) arıyoruz. Dürüst olmak gerekirse Medel'in Inter ile olan sözleşmesindeki koşulları bilmiyorum. Ancak yakından ilgilendiğimiz, çok güçlü ve iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Inter'in yeni teknik direktörü Luciano Spaletti'nin de kadroda düşünmediği Medel, bir süredir siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alıyor.

Beşiktaş'ın Medel ile anlaşmaya yakın olduğu ve kulübü Inter'e de 2 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada