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Beşiktaş Türkiye Kupasında Manisaspor'u Bitirdi: 9-0

BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASINDA MANİSASPOR'U BİTİRDİ: 9-0

Türkiye Kupasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Grandmedical Manisaspor'u 9-0 mağlup etti.

Tarih : 28 Kasım 2017, 21:40
Puan Ver : Beşiktaş Türkiye Kupasında Manisaspor'u Bitirdi: 9-0(8/10)4

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçında Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor 9-0 mağlup ederek işi rövanşa bırakmadı.

Geçen sezondan kalan cezasıyla nedeniyle seyircisiz oynanan maçta gol şov yapan Kartal, Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

NEGREDO 4, LENS 3 GOL ATTI

Beşiktaş'ta 4 gol atan Negredo ve hat-trick yapan Lens yıldızlaşırken, Kartal'ın diğer golleri Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'ten geldi.

Öte yandan bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Orkan, attığı şık gol ile göz doldurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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