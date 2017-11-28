BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASINDA MANİSASPOR'U BİTİRDİ: 9-0
Türkiye Kupasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Grandmedical Manisaspor'u 9-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçında Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor 9-0 mağlup ederek işi rövanşa bırakmadı.
Geçen sezondan kalan cezasıyla nedeniyle seyircisiz oynanan maçta gol şov yapan Kartal, Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.
NEGREDO 4, LENS 3 GOL ATTI
Beşiktaş'ta 4 gol atan Negredo ve hat-trick yapan Lens yıldızlaşırken, Kartal'ın diğer golleri Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'ten geldi.
Öte yandan bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Orkan, attığı şık gol ile göz doldurdu.
Kaynak: haberinburada
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