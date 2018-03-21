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Beşiktaş, Ünlü Spor Adamı Beiersdorfer'le Anlaşamadı

BEŞİKTAŞ, ÜNLÜ SPOR ADAMI BEİERSDORFER'LE ANLAŞAMADI

Beşiktaş, altyapı koordinatörlüğü için görüştüğü Alman Dietmar Beiersdorfer'le anlaşamadı.

Tarih : 21 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Beşiktaş, Ünlü Spor Adamı Beiersdorfer'le Anlaşamadı(5/10)1

Beşiktaş, altyapı koordinatörlüğü için görüştüğü Dietmar Beiersdorfer'le anlaşma sağlayamadı. Son olarak Almanlar'ın ünlü Hamburg kulübünde sportif direktörlük görevini üstlenen Beiersdorfer, bir süredir Beşiktaş'la temas halindeydi.

Ajansspor'un haberine göre Beierdorfer, siyah beyazlı ekiple anlaşamadı. İlk olarak Bild gazetesinin duyurduğu haberde Alman futbol adamının altyapıdaki futbolcuların üst yapıya geçişinde etkin bir rol üstleneceği kaydedilmişti.

13 FUTBOLCU 30 YAŞIN ÜZERİNDE

Kadrosu oldukça yaşlanan Beşiktaş'ta 13 futbolcunun yaşı 30 ve üzerinde. Önümüzdeki süreçte daha fazla gençlere yönelecek olan siyah beyazlılar altyapı için yeni arayışları sürdürecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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