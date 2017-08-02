BEŞİKTAŞ, VALENCİA'DAN ALVARO NEGREDO İLE 3 YILLIĞINA ANLAŞTI
Beşiktaş, forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Alvaro Negredo'yu bonservisiyle kadrosuna kattı. İspanyol futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'A GELECEK
Negredo, resmi sözleşmeyi imzalamak için Perşembe günü İstanbul'a gelecek. İspanyol yıldızın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Transferin mali detaylarının KAP açıklamasının ardından belli olması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi
- Galatasaraylı Futbolcularla Suriyeli Çocukların Buluşması Beğeni Topladı
- Fenerbahçe, Kadro Dışı Bıraktığı Van Der Wiel'ı Affetti
- Aykut Kocaman Toplantıda Açıkladı: İki Transfere İhtiyacımız Var
- Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Satış Fiyatını Açıkladı: 12.5 Milyon Euro
DÜNYA HABERLERİ
- İran'ın Uzaya Fırlattığı Uydu, Abd, İngiltere, Almanya Ve Fransa'yı Telaşlandırdı
- Rus Ntv Televizyon Muhabiri Saldırıya Uğradı
- Boynuz Kulağı Geçti! 12 Yaşındaki Dövmeci, Ustasından Çok Talep Alıyor
- Prenses Diana'nın Gizli Kayıtları İngiltere'yi Karıştırdı
- Hendeğe Düşen Kangurunun İmdadına İşçiler Böyle Yetişti
Bu Haberle İlgili Yorumlar