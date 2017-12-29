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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği yıldız Arjantin'e transfer oldu

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ YILDIZ ARJANTİN'E TRANSFER OLDU

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Milan'ın yıldız ismi Gustavo Gomez Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors ile anlaşmaya vardı.

Tarih : 29 Aralık 2017, 01:20
Puan Ver : Beşiktaş Ve Fenerbahçe'nin İstediği Yıldız Arjantin'e Transfer Oldu(10/10)6

Zaman zaman Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer gündemine gelen Milan'ın stoperi Gustavo Gomez'in yeni takımı belli oluyor.

Sezon başında 8,5 milyon euro bonservis bedeliyle Lanus'tan İtalyan ekibinin yolunu tutan Paraguaylı stoper, Arjantin'in dev kulübü Boca Juniors ile anlaşmaya vardı.

KİRALIK OLARAK BOCA JUNIORS'TA FORMA GİYECEK

2021 yılına kadar Milan ile sözleşmesi olan 24 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Boca Juniors forması giyecek.

Milan'da kendini gösteremeyen Gomez, sadece 1 maçta, 10 dakika süre alabildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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