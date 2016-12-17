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BEŞİKTAŞ VE KAYSERİ'DE AYNI HAİN YÖNTEMLE SALDIRI


BEŞİKTAŞ VE KAYSERİ'DE AYNI HAİN YÖNTEMLE SALDIRI
Tarih : 17 Aralık 2016, 11:26
Puan Ver : Beşiktaş Ve Kayseri'de Aynı Hain Yöntemle Saldırı(5/10)5


İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu'nda Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından iki ayrı terör saldırısı meydana gelmiş ve 44 polis ve vatandaşımız şehit olmuştu.



Hain saldırıda eli kanlı terör örgütü pkk canlı bomba kullanarak insanlarımızı katletmişti.



KAYSERİ'DE DE AYNI YÖNTEMLE SALDIRI



Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında Beşiktaş'taki yöntemin aynısı kullanıldı.



Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu öğrenildi.



TSK'dan Kayseri'de bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada, "17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ayrıca menfur saldırıda sivil vatandaşlarımızın da yaralanmış olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.



 



kaynak:sabah








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