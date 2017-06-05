BEŞİKTAŞ VİDA İLE EL SIKIŞTI
Beşiktaş, Dinamo Kiev forması giyen Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida ile dün Zagreb'de masaya oturdu ve anlaştı.
Beşiktaş,Dinamo Kiev forması giyen Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida ile dün Zagreb'de masaya oturdu ve anlaştı. Siyah-beyazlı idareciler, 4 yıllık cazip bir kontrat karşılığı 28 yaşındaki oyuncu ile el sıkıştı. Vida, bonservisi için 7 milyon Euro talep eden Dinamo Kiev'i sadece bir yıllık mukavelesi kaldığı için daha düşük bir rakama ikna edebileceğini aktarırken, transferin nihayete ermesi bu pazarlığı bağlı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar