

Beşiktaş,Dinamo Kiev forması giyen Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida ile dün Zagreb'de masaya oturdu ve anlaştı. Siyah-beyazlı idareciler, 4 yıllık cazip bir kontrat karşılığı 28 yaşındaki oyuncu ile el sıkıştı. Vida, bonservisi için 7 milyon Euro talep eden Dinamo Kiev'i sadece bir yıllık mukavelesi kaldığı için daha düşük bir rakama ikna edebileceğini aktarırken, transferin nihayete ermesi bu pazarlığı bağlı.