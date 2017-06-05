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beşiktaş vida ile el sıkıştı

BEŞİKTAŞ VİDA İLE EL SIKIŞTI

Beşiktaş, Dinamo Kiev forması giyen Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida ile dün Zagreb'de masaya oturdu ve anlaştı.

Tarih : 05 Haziran 2017, 10:01
Puan Ver : Beşiktaş Vida İle El Sıkıştı(7/10)9




Beşiktaş,Dinamo Kiev forması giyen Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida ile dün Zagreb'de masaya oturdu ve anlaştı. Siyah-beyazlı idareciler, 4 yıllık cazip bir kontrat karşılığı 28 yaşındaki oyuncu ile el sıkıştı. Vida, bonservisi için 7 milyon Euro talep eden Dinamo Kiev'i sadece bir yıllık mukavelesi kaldığı için daha düşük bir rakama ikna edebileceğini aktarırken, transferin nihayete ermesi bu pazarlığı bağlı.









Etiketler: Beşiktaş  Vida  İle  El  Sıkıştı    haber

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