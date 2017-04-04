bu sezon yaptığı 44 resmi maçta 81 gole ulaşırken bunların büyük bölümünü kendi stadında attı - Deplasmandaki 22 maçta 31 gol atarak 1,4 ortalama tutturan Beşiktaş, Vodafone Arena'da ise 22 karşılaşmada 50 gole ulaşarak 2,2 oran yakaladı.



Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı durumda bulunan Beşiktaş, bu sezon Vodafone Arena'daki maçlarda hücumda etkili performans sergiledi.







Sezon başından itibaren Süper Kupa, lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere 44 resmi maça çıkan siyah-beyazlı ekip, toplam 81 gol atarken, bunların büyük bölümünü Vodafone Arena'da kaydetti.







Dolmabahçe'deki 22 resmi maçta 50 gol kaydeden Beşiktaş, böylece 2,2 gol ortalaması yakaladı.







Dış sahada 22 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takımın oyuncuları, 31 kez gol sevinci yaşayabildi. Beşiktaş, bu maçlarda 1,4 ortalama tutturdu.







kaynak:sabah