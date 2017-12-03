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Beşiktaş Vodafone Park'ta İlk Kez Derbi Kazandı

BEŞİKTAŞ VODAFONE PARK'TA İLK KEZ DERBİ KAZANDI

Galatasaray'ı deviren Beşiktaş, Vodafone Park'taki ilk derbi galibiyetini aldı ve zirve iddiasını sürdürdü.

Tarih : 03 Aralık 2017, 20:20
Puan Ver : Beşiktaş Vodafone Park'ta İlk Kez Derbi Kazandı(8/10)4

Vodafone Park'taki mücadelede ilk yarıda etkili olamayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda sarı-kırmızılı rakibine büyük baskı kurdu. İkinci yarının ilk dakikasında Cenk Tosun ile 1-0 öne geçen Beşiktaş, 70. dakikada Dusko Tosic ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın son anlarında Alvaro Negredo ile bir gol daha bulan siyah-beyazlı takım, derbi maçtan 3-0 üstünlükle ayrıldı.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 3'E DÜŞTÜ

Bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alan Beşiktaş, 5 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda puanını 26'ya çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, 14. haftaya 29 puanla lider olarak başlayan Galatasaray ile puan farkını da 3'e düşürdü.

Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Galatasaray'a 3 farklı üstünlük sağladı. 1988-1989'da rakibini Ali Sami Yen Stadı'nda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, bu sefer sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

2 HAFTALIK DÜŞÜŞ SONLANDI

Ligde son 2 haftada puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, bu düşüşünü derbi galibiyetiyle sonlandırdı.

Geride kalan 2 haftada Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından 0-0 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı mağlup ederek 3 puan elde etti.

VODAFONE PARK'TA İLK DERBİ GALİBİYETİ

Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı mağlup ederek Vodafone Park'taki ilk derbi galibiyetini de aldı.

2015-2016 sezonunda hizmete giren bu statta daha önce 3 derbi maçına çıkan Beşiktaş, bunlardan 2'sinde berabere kalıp, birinden de mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda ligde Galatasaray ile 2-2 ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli ekibe 1-0 mağlup olmuştu.

İÇ SAHADA 718 GÜNLÜK DERBİ HASRETİ BİTTİ

Beşiktaş, Galatasaray'ı mağlup ederek iç sahada 718 günlük derbi galibiyeti hasretini de bitirdi.

Siyah-beyazlı takım, derbilerde evindeki son galibiyetini 2015-2016 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 14 Aralık 2015'te Galatasaray'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip, Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısındaki 2 derbi maçını deplasmanda oynadı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezon Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda ise rakiplerine üstünlük kurmayı başaramamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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