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Beşiktaş Volvo'yla el sıkıştı

BEŞİKTAŞ VOLVO'YLA EL SIKIŞTI

Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle otomotiv markası Volvo ile 2019 sezonu sonuna kadar sponsorluk anlaşması imzaladı.

Tarih : 09 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Beşiktaş Volvo'yla El Sıkıştı(6/10)2

Beşiktaş, sponsorluklarına bir yenisini daha ekleyerek, otomotiv markası Volvo ile güçlerini birleştirdi. Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Başkan Fikret Orman ile Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen katıldı.

"İKİ MARKANIN BİR ARAYA GELMESİNDEN MEMNUNUZ"

Otomotiv sektörüne damga vurmuş Volvo car ile sponsorluğun hayırlı olmasını dileyen Fikret Orman, "Beşiktaş'ın globalleşme stratejisiyle uluslararası markalarla için iş birliklerini arttırmaya devam ediyoruz. Volvo car ile çok önemli anlaşma yapıyoruz. Camia olarak çok mutluyuz. Volvo car ile 2019 sezonunun sonuna kadar premium partnerimiz oldu. Kulübümüzün öz kaynaklarına destek olacak. Vodafone Park ile Volvo'nun çok benzerlikleri var. İki markanın bir araya gelmesinden dolayı mutluyuz. Bizim için önemli olan tarafı sponsorluklar. Bu bir uzun sürekli ilişki ağı. İnanıyorum ki her iki markayla da değerine yakışır yol arkadaşlığı olacaktır" diye konuştu.

Beşiktaş'a sponsor oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Sabri Sözen, "En büyük partnerlerimizden biri olacak. Beşiktaş'ın marka algısı ile Volvo marka algısının uyuşması bu sponsorluğu yaptı. İki markanın da insana yaptığı yatırım birleştirici bir unsur oldu" şeklinde konuştu.

TRİBÜNÜN İSMİ DEĞİŞTİ

Orman, sponsorluğun ayrıntılarını da açıklayarak, Volvo'nun futbol takımı oyuncularına, kulübün üst düzey yöneticilerine araç tahsis edileceğini ve 1903 tribününün adının da Volvo 1903 tribünü olacağını belirtti.

Açıklamaların ardından Fikret Orman ile Sabri Sözen, Volvo arabayla birlikte foto muhabirlerine poz verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Volvo  Yla  El  Sıkıştı    haber

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