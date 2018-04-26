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BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU, FENERBAHÇE MAÇINA ÇIKMAMA KARARI ALDI


Beşiktaş Yönetim Kurulu, Fenerbahçe maçına çıkmama kararı aldı
Tarih : 26 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Beşiktaş Yönetim Kurulu, Fenerbahçe Maçına Çıkmama Kararı Aldı(8/10)4

Beşiktaş, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden devam edilmesi yönünde karar verilen Fenerbahçe maçına çıkmama kararı aldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RESMİ SİTEDEN YAYINLADIĞI AÇIKLAMA

Futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapan, her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi 'Fair Play' (Adil Oyun) ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan Kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır.

Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile, hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz.

Bu kararımızın Büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur.

"MASADA KAYBEDEN OLMAMAK İÇİN SAHADA OLMAYACAĞIZ"

115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız.

Beşiktaş Ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaşımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir.

Kamuoyuna saygılarımızla,

Beşiktaş JK

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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