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Beşiktaş Yönetimi, Cenk Tosun'un Everton'a Transferi İçin Önünü Açacak

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, CENK TOSUN'UN EVERTON'A TRANSFERİ İÇİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Everton'ın teklif yaptığı Cenk Tosun'un takımda kalması için zorluk çıkarmayacak.

Tarih : 01 Ocak 2018, 17:10
Puan Ver : Beşiktaş Yönetimi, Cenk Tosun'un Everton'a Transferi İçin Önünü Açacak(7/10)3

Everton'a transferi an meselesi olan Cenk Tosun'u rekor bir bonservisle İngiltere'ye göndermek isteyen Beşiktaş'ta, yönetimin büyük çoğunluğu dev satışın en kısa sürede bitmesi gerektiğini düşünüyor. Cenk'le ilgili son kararı verecek olan Başkan Fikret Orman'ın da son teklifi kabul etmesi bekleniyor.

"BAYRAĞI ARTIK İNGİLTERE'DE DALGALANDIRMALI"

Premier Lig'e giderek, kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Cenk'in satılmasından yana olan siyah-beyazlıların, "Cenk bize geldiğinde, Gaziantep'teki bazı alacaklarından vazgeçti. Fenerbahçe ve Galatasaray daha iyi teklifler vermesine rağmen bizi seçti. Geldiği günden beri elde edilen iki şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi maçlarında takıma çok önemli katkılar sağladı. Artık ona yol vermeliyiz. Hem Beşiktaş'ın hem de Türkiye'nin bayrağını artık İngiltere'de de dalgalandırmalı" diye konuştukları öğrenildi.

Cenk Tosun'u ilk etapta 30 milyon pounda satarak bu alanda bir rekor kırılmasını isteyen Başkan Fikret Orman'ın da, artık sıkı pazarlıkları bir kenara bırakarak, golcü oyuncunun ayrılığına yeşil ışık yakacağı bildirildi.

GELİŞME OLURSA ŞEHİR DEĞİŞTİRİP İMZA ATACAK

Everton kadrosuna katılmak için gün sayan Cenk Tosun, Dubai'ye gitmekten vazgeçip önceki akşam Londra'nın yolunu tuttu. Önce Paris'e gitmek isteyen fakat istenilen saatte uçak olmaması nedeniyle rotasını Londra'ya çeviren Cenk yeni bir gelişme olması halinde Liverpool'a geçip, Everton'a imza atacak. Başarılı futbolcu transferi tamamlanırsa Manchester kentinde oturacak.

GÜNEŞ'LE TOPLANTI VAR

Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun transferine onay vermeden önce Teknik Direktör Şenol Güneş'le bir araya gelecek. Cenk için Güneş'ten onay almak isteyen Orman, deneyimli hocayla yeni golcü konusunu da masaya yatıracak. Sakatlık problemi yoksa iyi bir Demba Ba'ya 'hayır' demeyeceğini daha önce dile getiren Şenol Güneş'in, başka bir forvet istemediğini de ifade etmesi bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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