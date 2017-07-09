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Beşiktaş Yönetimi, Geçtiğimiz Yıl 5 Milyon Tl Zarar Eden Bjk Tv'yi Kapatıyor
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Beşiktaş Yönetimi, Geçtiğimiz Yıl 5 Milyon TL Zarar Eden BJK TV'yi Kapatıyor

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, GEÇTİĞİMİZ YIL 5 MİLYON TL ZARAR EDEN BJK TV'Yİ KAPATIYOR

Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 5 milyon TL zarar eden BJK TV'yi kapatma kararı aldı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : Beşiktaş Yönetimi, Geçtiğimiz Yıl 5 Milyon Tl Zarar Eden Bjk Tv'yi Kapatıyor(10/10)6

Amatör branşlarda küçülme kararı alarak, voleybol kadın ve erkek, basketbol kadın takımlarının faaliyetlerini dondurma kararı alan Beşiktaş Yönetimi'nin BJK TV'yi kapatma kararı aldığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon TL zarar eden kurumun 1 ay içinde faaliyetlerine son verileceği vurgulandı.

MALİYETLER YÜKSEK BULUNDU

Kartalhaber'e göre BJK TV'nin sadece önemli bir gelişme olduğu taktirde kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla yayın yapacağı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin amatör branşlardaki küçülme ve BJK TV ile ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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