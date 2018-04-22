Restoran Basıp 4 Kişi Öldüren Saldırganı Müşteriler Durdurdu!
Eminönü'nde İzdiham! Birçok Kişi Az Kalsın Ezilecekti, Bakın Ne İçin
Önce Darbe Söylentisi Sonra Füze Saldırısı! Suudi Arabistan Durulmuyor
İran'da Azeriler Farstır Çıkışı Türk Milletvekillerini İsyan Ettirdi
Beşiktaş'ta Derbi Öncesi Büyük Şok! 2 Kez Denedi, Oyuna Devam Edemedi
Beşiktaş Zirve Takibini Sürdürdü
Beşiktaş Taraftarından Oğuzhan Özyakup'a Islık!
Monte Carlo'da Şampiyon Nadal!
İyi Parti - Chp İşbirliği Akıllara Getirdi! Güneş Motel Olayı Nedir?
Çaykur Rizespor, Ligin Bitmesine 2 Hafta Kala Büyük Avantaj Elde Etti
Doğu Ekspresi, Kaz Eti Satışını Da Patlattı
Canlı Yayında Vurulan Gazeteci, Kanlar İçinde Yere Yığıldı
Ankara'da Hareketli Gün! Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a Sürpriz Ziyaret
Fikret Orman'dan Flaş Karar: Olağanüstü Toplanacağız
Vodafone Park'ta Zorlu Mücadele! Canlı Anlatım
Son Dakika!Hükümet'ten İyi Parti - Chp İşbirliğine İlk Yorum: Siyasi Ahlaksızlık!
Atiker Konyaspor'dan Kritik 3 Puan
Akhisar'da Puanlar Paylaşıldı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Bombardımanı: Onursuz, Aparat
Tractor Sazi, Ertuğrul Sağlam İle Yollarını Ayırıyor

BEŞİKTAŞ ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ


Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
Tarih : 22 Nisan 2018, 21:30
Puan Ver : Beşiktaş Zirve Takibini Sürdürdü(10/10)6

Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

TALISCA UZAKLARDAN DENEDİ

Karşılaşmanın 6. dakikasında Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Talisca, altı pasa yakın bir bölgeden kafa vuruşu yaptı ancak top üst direği sıyırıp auta çıktı.

PERDEYİ NEGREDO AÇTI

13. dakikada Quaresma'nın kullandığı korner atışında Malatyaspor savunması topu uzaklaştıramadı. Topu bir anda önünde bulan Negredo, bekletmeden sol ayağıyla sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

PEREIRA MALATYASPOR'A BERABERLİĞİ GETİRDİ

Mücadelenin 33. dakikasında Yeni Malatyaspor'da ceza sahasına sol çaprazdan giren Pereira'nın yerden vurduğu sert şutta Fabri dokundu fakat top ağlarla buluştu.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

CANER ERKİN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Caner'in yerine oyuna Gökhan Gönül dahil oldu.

TALISCA İLE BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNDE

Mücadelenin son 10 dakikasına baskılı giren Beşiktaş 81. dakikada Adriano'nun sol kanattan açtığı ortada Talisca iyi bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

QUARESMA FRİKİKTEN AVLADI

Karşılaşmanın 89. dakikasında kazanılan frikikte topun başına geçen Quaresma attığı mükemmel golle maçın skorunu belirledi: 3-1.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Zirve  Takibini  Sürdürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER