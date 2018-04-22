BEŞİKTAŞ ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
TALISCA UZAKLARDAN DENEDİ
Karşılaşmanın 6. dakikasında Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Talisca, altı pasa yakın bir bölgeden kafa vuruşu yaptı ancak top üst direği sıyırıp auta çıktı.
PERDEYİ NEGREDO AÇTI
13. dakikada Quaresma'nın kullandığı korner atışında Malatyaspor savunması topu uzaklaştıramadı. Topu bir anda önünde bulan Negredo, bekletmeden sol ayağıyla sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.
PEREIRA MALATYASPOR'A BERABERLİĞİ GETİRDİ
Mücadelenin 33. dakikasında Yeni Malatyaspor'da ceza sahasına sol çaprazdan giren Pereira'nın yerden vurduğu sert şutta Fabri dokundu fakat top ağlarla buluştu.
Zorlu mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
CANER ERKİN OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Caner'in yerine oyuna Gökhan Gönül dahil oldu.
TALISCA İLE BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNDE
Mücadelenin son 10 dakikasına baskılı giren Beşiktaş 81. dakikada Adriano'nun sol kanattan açtığı ortada Talisca iyi bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi.
QUARESMA FRİKİKTEN AVLADI
Karşılaşmanın 89. dakikasında kazanılan frikikte topun başına geçen Quaresma attığı mükemmel golle maçın skorunu belirledi: 3-1.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eminönü'nde İzdiham! Birçok Kişi Az Kalsın Ezilecekti, Bakın Ne İçin
- İran'da Azeriler Farstır Çıkışı Türk Milletvekillerini İsyan Ettirdi
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Bombardımanı: Onursuz, Aparat
- Filistinli Engelli Kardeşler Hayallerine Türkiye'de Kavuşacak
- Pavlopulos'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü: Açıklamalarını Memnuniyetle Karşılıyoruz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Restoran Basıp 4 Kişi Öldüren Saldırganı Müşteriler Durdurdu!
- Canlı Yayında Vurulan Gazeteci, Kanlar İçinde Yere Yığıldı
- Irak'ta Cinsel İlişki Kaseti Ortaya Çıkan Kadın Aday, Adaylıktan Çekildi
- İzdiham! Vahşeti İzlemek İçin Birbirlerini Ezdiler
- Suudi Arabistan'daki Darbe İddialarının Arkasından Drone Çıktı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar