Spor Toto Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

TALISCA UZAKLARDAN DENEDİ

Karşılaşmanın 6. dakikasında Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Talisca, altı pasa yakın bir bölgeden kafa vuruşu yaptı ancak top üst direği sıyırıp auta çıktı.

PERDEYİ NEGREDO AÇTI

13. dakikada Quaresma'nın kullandığı korner atışında Malatyaspor savunması topu uzaklaştıramadı. Topu bir anda önünde bulan Negredo, bekletmeden sol ayağıyla sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

PEREIRA MALATYASPOR'A BERABERLİĞİ GETİRDİ

Mücadelenin 33. dakikasında Yeni Malatyaspor'da ceza sahasına sol çaprazdan giren Pereira'nın yerden vurduğu sert şutta Fabri dokundu fakat top ağlarla buluştu.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

CANER ERKİN OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Caner'in yerine oyuna Gökhan Gönül dahil oldu.

TALISCA İLE BEŞİKTAŞ YENİDEN ÖNDE

Mücadelenin son 10 dakikasına baskılı giren Beşiktaş 81. dakikada Adriano'nun sol kanattan açtığı ortada Talisca iyi bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

QUARESMA FRİKİKTEN AVLADI

Karşılaşmanın 89. dakikasında kazanılan frikikte topun başına geçen Quaresma attığı mükemmel golle maçın skorunu belirledi: 3-1.

Kaynak: haberinburada