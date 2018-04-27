Beşiktaş'a Denys Boyko Müjdesi!
Fenerbahçe'nin Yıldızına Sürpriz Transfer Teklifi
Avrupa Basketboluna Türk Damgası
İngiliz Basınından Cenk Tosun'a: Kusura Bakma Yedeksin
Cami Çıkışında Vatandaş Gül'e Böyle Bağırdı: Kardeşini Yalnız Bırakma!
Münbiç Krizi Aşılıyor! Bakan Formülü Verip 'uyulursa Ypg Çekilir' Dedi
Hatay'da Boş Arazide, Toprağa Saplanmış Roket Parçası Ele Geçirildi
Eşinin Kesik Kafası İle Sokakta Yürüyen Adam Güvenlik Kameralarına Yakalandı
Doğu Karadeniz'de Gönüllü Korucular, Terörist Avına Başladı
Amazon Hisseleri Tarihinin En Yüksek Düzeyini Gördü
24 Haziran Seçimlerinde İlkler Yaşanacak!
Oğlunu Kaybedince Bunalıma Girdi, Önce Karısını Sonra Kendini Vurdu
Kıbrıs Şehidine 55 Yıl Sonra Cenaze Töreni
15 Temmuz Kahramanı Halisdemir'in Kardeşi, Ak Parti'den Aday Adayı
15 Temmuz'un Kritik İsmi, Eski Edok Komutanın Cezası Belli Oldu
Bolu'da 300 Tonluk Karbondioksit Rezervi Bulundu
Başkasının Yerine Cezaevine Girdi, 554 Gün Sonra Pardon Dediler
Kadın Muhabire Canlı Yayında Taciz!
İki Küçük Çobanın Cansız Bedeni Su Kuyusundan Çıktı
Gözyaşlarıyla Veda Etti: Takımdan Ayrılıyorum

Beşiktaş'a Denys Boyko müjdesi!

BEŞİKTAŞ'A DENYS BOYKO MÜJDESİ!

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Boyko'nun bonservisini alabileceklerini söyledi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Beşiktaş'a Denys Boyko Müjdesi!(5/10)1

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, takımda kiralık olarak oynayan Denys Boyko'nun bonservisini Beşiktaş'tan almak istediklerini söyledi.

Boyko'nun isteğinin önemli olduğunu kaydeden başkan, "Öncelikle Boyko kendisi takımda kalmak istediğini söylemeli. Sanırım onun öyle bir isteği var, bizim taraftan da bir ilgi var. Denys uzun süre oynamamasına rağmen, burada iyi bir seviyede olduğunu ve daha da iyiye gittiğini gösterdi" dedi.

"TÜRK KULÜBÜ İLE ANLAŞMA ZEMİNİ BULMALIYIZ"

Beşiktaş ile anlaşmaları gerektiğini vurgulayn Surkis, "Eğer iki taraf da isterse, tabii ki Boyko'nun bonservisini almak için elimizden geleni yapacağız. O bizim öğrencimiz ve ona büyük saygımız var. Ancak Beşiktaş ile uzun süreli bir sözleşmesi var ve Türk kulübü ile anlaşma zemini bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

"BENİ SATMALARI DAHA MANTIKLI"

Sözleşmesinde 3.3 milyon Euro ücret karşılığında bonservisinin alınabileceği maddesi bulunan Boyko, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bu ücretin daha az olmasını bekliyorum. Beşiktaş'ın da aynısını düşünmesini umuyorum. Onlar da beni kadroda düşünmüyorsa bir karar vermeliler. Oynayan bir kalecileri var. Kurala göre kadroda Türk kaleci de olması gerekiyor. Beşiktaş'ın beni satması daha mantıklı. Ama buna karar verecek tabii ki ben değilim" diye konuşmuştu.

Bu sezon Dinamo Kiev'de 13 maçta forma giyen Boyko, 11 gol yedi ve 6 kez kalesini gole kapadı. 30 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  A  Denys  Boyko  Müjdesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER