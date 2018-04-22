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Beşiktaş'a derbi öncesi büyük şok! Sezonu kapattı

BEŞİKTAŞ'A DERBİ ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK! SEZONU KAPATTI

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Beşiktaş, yıldız futbolcunun sezonu kapattığını açıkladı.

Tarih : 22 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : Beşiktaş'a Derbi Öncesi Büyük Şok! Sezonu Kapattı(8/10)4

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Beşiktaş, sakatlanan Caner Erkin'in sezonu kapattığını duyurdu.

3-1'LİK SKORLA KAZANARAK PUANINI 62'YE ÇIKARDI

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yenimalatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, uzun süre berabere giden maçı 3-1'lik skorla kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 62'ye çıkardı. Beşikaş'ın golleri Negredo, Talisca ve Quarejma'dan geldi. siyah- beyazlı takım Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

SAKATLANAN CANER ERKİN SEZONU KAPATTI

Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanan Caner Erkin için Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi. Caner Erkin yapılan ortopedik muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu; sağ diz iç yan bağ (GRADE 2) yırtığı tespit edildi. Erkin, özel dizlik ile tedavi edilecektir. Erkin'in sezonu kapattığı da açıklandı. Yıldız futbolcu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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