BEŞİKTAŞ'A DİEGO COSTA MÜJDESİ İNGİLTERE'DEN GELDİ
Chelsea menajeri Antonio Conte, Beşiktaşlı taraftarların yolunu gözlediği Diego Costa'nın Atletico Madrid'e gitmesine izin verdi. Beşiktaş'a kiralanma konusuna ise Diego Simeone karar verecek.
Beşiktaş taraftarlarının 'Come to Beşiktaş' etiketiyle Instagram rekoru kırdığı Diego Costa'nın geleceği şekillenmeye başlıyor.
CHELSEA, AYRILMASINA İZİN VERDİ
İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Chelsea, eski takımı Atletico Madrid'e dönmek isteyen Diego Costa'nın ayrılmasına izin verdi. İspanyol oyuncunun da Chelsea'nin ilk antrenmanında yer almaması dikkat çekti.
Costa'nın Brezilya'daki tatilinden 3 gün önce döndüğü ancak teknik direktör Antonio Conte ile konuşmadığı belirtildi. Eski takımı Atletico'ya dönmek isteyen Costa, Ocak ayına kadar İspanyol kulübünün cezası nedeniyle Atletico'da forma giyemeyecek.
KİRALAMA KARARINI SIMEONE VERECEK!
Chelsea'nin Diego Costa'yı Ocak ayına kadar başka bir kulübe kiralaması, yeni yıl ile birlikte de İspanyol golcünün Atletico Madrid'e dönmesi bekleniyor. Diego Costa'nın başka bir takımda kiralık oynama konusunu da Atletico teknik direktörü Diego Simeone ile konuşacağı ve konuşmanın sonucuna göre karar vereceği açıklandı.
Transferde önceliği olan Lukaku'yu Manchester United'a kaptıran Chelsea'nin yeni forvet adaylarının ise Andrea Belotti, Aubameyang ve Morata olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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