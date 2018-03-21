Beşiktaş'tan kiralık olarak Brugge'de forma giyen Matej Mitrovic, yeni takımında gösterdiği başarılı performansın karşılığını gördü. Sezon sonuna kadar Belçika ekibinin kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusuyla ilgili olarak yola devam kararı verdiği öğrenildi.

OPSİYONDA PAZARLIK GÜNDEMDE

Buna göre Brugge Kulübü, 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı oyuncunun bonservisini alacak. Sezon sonunda kullanılacak opsiyonla birlikte 24 yaşındaki defans oyuncusunun kalıcı transferinin sağlanmasına yönelik adım atılacağı, siyah-beyazlılarla bu miktarın bir nebze indirilmesi için pazarlığın da gündeme gelebileceği belirtildi.

SAVUNMADA VAZGEÇİLMEZ OLDU

Takım savunmasına ciddi katkı yaptığı belirtilen Hırvat defansçının, yeni ekibine uyum konusunda da bir sıkıntısı olmadığına dikkat çekildi. Şu ana kadarki performansı oldukça tatmin edici bulunan ve ilk 11'in değişilmez ismi olan Mitrovic'in kalması için gerekli girişimlerin sezon sonunda başlatılacağı belirtildi.

HIRVATİSTAN'IN DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YER ALACAK

Hırvatistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasına giren Matej Mitrovic, Dünya Kupası elemeleri için geçtiğimiz yıl takım kadrosundaydı. Finlandiya, Ukrayna ve play-off'teki Yunanistan maçlarında forma giyen oyuncunun, Rusya'daki Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor.

ÖZEL İSTEKLE ABD'YE GÖTÜRÜLMEDİ

Mitrovic son olarak Hırvatistan'ın ABD'ye yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna alınmış ardından çıkarılmıştı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan oyuncunun, kendisinden önümüzdeki maçlarda yararlanmak isteyen Belçika ekibinin özel isteği sonucu ve Hırvatistan Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeler neticesinde kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada