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Beşiktaş'a Müjde! Pepe Formasına Kavuşuyor
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Beşiktaş'a müjde! Pepe formasına kavuşuyor

BEŞİKTAŞ'A MÜJDE! PEPE FORMASINA KAVUŞUYOR

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen Pepe sahalara geri dönüyor.

Tarih : 22 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Beşiktaş'a Müjde! Pepe Formasına Kavuşuyor(7/10)3

Beşiktaş milli takımlarına giden oyuncularından eksik şekilde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

PEPE GERİ DÖNÜYOR

Aytemiz Alanyaspor'a karşı üç cezalı yıldızı Adriano, Medel ve Quaresma'dan yoksun çıkacak Beşiktaş'ta izin alarak ülkesine giden Pepe'nin oynayabilecek durumda olması yüzleri güldürüyor. Ziraat Türkiye Kupası sonra 16 turu ilk maçında Fenerbaçe ile oynanan karşılaşmada sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Pepe, Alanyaspor maçında hocasından görev bekleyecek

TAKIMDA KİMLER YOK?

BeIN Sports'un haberine göre, Teknik direktör Şenol Güneş tarafından gerçekleşen antrenmana milli takımlarda olan Ryan Babel, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ile tedavileri süren Oğuzhan Özyakup ile Negredo katılmadı.

Siyah-beyazlılarda Medipol Başakşehir maçında sağ kalça adelesinden sakatlanan ve A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Oğuzhan Özyakup'un tedavisi sürüyor. Alanya maçına yetiştirilmeye çalışan genç yıldızın yanısıra sağ elmacık kemiğinden ameliyat olan Alvaro Negredo da önümüzdeki hafta başından itibaren özel bir maskeyle antrenmanlara başlayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, zirve ile puan farkının daha fazla açılmaması adına kalan 8 maçta 24 puan hedefliyor. Deneyimli teknik adam, futbolcularını ligin kalan bölümüne "Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Rakiplerin de birbiriyle maçları var. Fire vermezsek şampiyon olabiliriz" sözleriyle motive etmeye çalışıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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