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beşiktaş'a piyango! 36 milyon tl...

BEŞİKTAŞ'A PİYANGO! 36 MİLYON TL...

Beşiktaş'a geçen sezonun başında Katalan devi Barcelona'dan transfer edilen Adriano Correia, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla lig şampiyonluğunun mimarları arasında yer almıştı.

Tarih : 13 Haziran 2017, 10:49
Puan Ver : Beşiktaş'a Piyango! 36 Milyon Tl...(6/10)4


32 yaşındaki futbolcu, kalitesine ek olarak bitmek bilmeyen enerjisiyle takıma önemli katkıda bulunmuştu. Yıldız ismi geçen sezon da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'nın, tecrübeli sol beki kadrosuna katmak için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.



Demba Ba'nın kulübünün, Brezilyalı yıldız için menajerler aracılığıyla yönetime 9 milyon Euro'luk (36 milyon TL) öneri sunduğu öğrenildi.



YÖNETİM OLUMLU BAKIYOR



Finansal Fair-Play Kuralları sebebiyle UEFA'nın denetimi altında bulunan ve futbolcu transfer edebilmesi için önce oyuncu satıp bütçe oluşturması gereken yönetimin, Çin'den gelen bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Beşiktaşlı idarecilerin, geleceğiyle ilgili olarak yaptığı son açıklamada, "Kulübümle 2019 yılına kadar sözleşmem var. Kontratım sona erene kadar burada kalmak istiyorum" diyerek tekliflere kapalı olduğunu bildiren Sambacı'yı Çin için ikna turlarına yakın zaman içerisinde başlayacağı belirtildi.



 



kaynak:sabah








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