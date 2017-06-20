

Siyah-beyazlıların hem uzun boylu hem de sol ayaklı bir stoper aradığını bilen gurbetçi menajer; Milosevic'i, Genk'te forma giyen Omar Colley ile takas etmeyi teklif etti.



Menajer Çifçi, 24 yaşındaki 1.92'lik stoperin bu sezon Genk'te mükemmel bir sezon geçirdiğinden bahsetti.



Çiftçi, Milosevic'in üzerine yapılacak 2-3 milyon euro'luk ödemeyle en az 10 yıllık sol stoper ihtiyaçlarının sağlanacağı güvencesini de verdi.







kaynak:sabah