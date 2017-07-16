BEŞİKTAŞ'A TALİSCA'DAN SONRA İKİNCİ BENFİCA'LI
Beşiktaş, Gökhan Töre'nin sakatlığının ardından Talisca'yı yeniden kiraladığı Benfica'da forma giyen 21 yaşındaki Sırp kanat oyuncusu Andrija Zivkovic'i kadrosuna katmak istiyor.
Benfica'dan Anderson Talisca'yı bir senelik daha kiralayan Beşiktaş'a aynı takımdan bir isim daha geliyor, Andrija Zivkovic...
TÖRE'NİN YERİNE ZİVKOVİC
Gökhan Töre'nin sakatlandığı ve Şenol Güneş'in ısrarlar bir kanat oyuncusu istediği ortamda Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi. Radio Rennasança, Türk ekibinin geçen sezon sağ ve sol kanadın dışında, forvet arkasında da forma giyen 21 yaşındaki Sırp oyuncuyu Beşiktaş'ın kiralamak istediğini iddia etti.
Genç yıldızın 2021 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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