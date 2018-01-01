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Beşiktaş'a Tolga İçin Beklenmedik Teklif
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Beşiktaş'a Tolga için beklenmedik teklif

BEŞİKTAŞ'A TOLGA İÇİN BEKLENMEDİK TEKLİF

İngiliz ekibi West Bromwich, Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki Tolga Zengin'i gözüne kestirdi.

Tarih : 01 Ocak 2018, 16:20
Puan Ver : Beşiktaş'a Tolga İçin Beklenmedik Teklif(10/10)6

Beşiktaş'a sürpriz bir teklif daha geldi, hem de 34 yaşındaki kalecisi Tolga Zengin için...

İngiliz TalkSport radyosu bir süredir Diego Lopez'in peşinde olan West Bromwich'in bu kez de Tolga'yı istediğini iddia etti.

Sporx'in haberine göre; bir süredir Josef ve Okay'ın peşinde olan İngiliz ekibinin özellikle Leipzig maçında hayran kaldığı Tolga'nın tecrübesinden yararlanmak istediği iddia edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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