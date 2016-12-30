Fenerbahçe'den Lens İçin Müthiş Teklif
Türkiye'nin En Büyüğü Geliyor! Geri Sayım Başladı...
Acun Ilıcalı Survivor 2017 Kadrosunu Açıkladı
Diyarbakır'daki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
Rusya: 'beyaz Saray'a Uygun Bir Cevap Geliyor'
Bugün Hangi İl Ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi?
Mersin'de Otomobil Yolda Açılan Çukura Düştü
Avm'lerde Yeni Dönem Başlıyor!
Yılın Son Zammı Geliyor! Pompada...
Gazprom'dan Flaş Türk Akımı Açıklaması!
Tırnaklarınızda Hafif Mavilik Ya Da Morluk Varsa…
Beşiktaş'a Yeni Aday!
Şarkıcı Emrah Yeni Yatırımı İçin Harekete Geçti
Şimşek Yüklü Bulutlar! Sınır Dışına Misilleme...
Adana'da Sıcak Saatler: 600 Polis Operasyonda
Başkentte Yoğun Kar Yağışı Trafiği Aksattı
Hava Şartları Elektrikleri De Kesti! Tam 13 İlçede...
İto Başkanı Çağlar: İşverene 100 Tl'lik Destek Devam Etmeli
Rıza Çalımbay 2 Yabancı Futbolcunun Biletini Kesti
Tsk: Tunceli Dağları Dhkp-C'den Tamamen Temizlendi

beşiktaş'a yeni aday!

BEŞİKTAŞ'A YENİ ADAY!

Kartal, Ukrayna kulübü Zorya Luhansk'ta forma giyen Eduard Sobol için de temaslara başladı.

Tarih : 30 Aralık 2016, 09:42
Puan Ver : Beşiktaş'a Yeni Aday!(5/10)7



Arjantin ekibi Boca Juniors'tan, Fabra'ya yaptığı teklifin de yanıtını bekleyen Siyah-Beyazlılar iki isimden birini renklerine bağlayacak.




Devre arasında eksik bölgelere takviye için dört koldan çalışmalarına devam eden Beşiktaş, önceliği stoper transferine verse de sol bek için de hummalı bir arayış içinde...




Caner Erkin'in sakatlığı sonrası Tosic'in de savunmanın göbeğine kaydırılması nedeniyle bu mevkide Adriano dışında alternatifi kalmayan Siyah-Beyazlılar, Boca Juniorslı Fabra için temaslarını sürdürürken yeni bir ismi daha gündemine aldı.



18 MAÇA ÇIKTI

Kartal'ın kurmayları, F.Bahçe'nin Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi Zorya Luhansk'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Eduard Sobol için girişimlerini başlattı.




Zorya ile 2017 Mayıs'a kadar sözleşmesi bulunsa da Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenilen 21 yaşındaki futbolcunun, Fabra'dan alınacak yanıta göre sezon sonuna kadar kiralanacağı ifade edildi.Zorya'da bu sezon 18 maça çıkan Ukraynalı futbolcu, Kanarya ile oynanan iki maça da 11'de başlamış, İstanbul'daki mücadelede ise kırmızı kart görmüştü.



 



kaynak:habertürk












Etiketler: Beşiktaş  A  Yeni  Aday    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER